В Армении рассмотрят ратификацию Римского статута

Вопрос о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) включили в повестку заседания парламента Армении. Решение об этом опубликовали на сайте парламента.

«Обсуждать принятие Римского статута МУС и принятие декларации об обратном признании юрисдикции МУС», — уточнили в повестке.

24 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении к согражданам заявил о неэффективности международных структур для обеспечения безопасности его страны и что внутренняя и внешняя структура безопасности Армении нуждается в перестройке. По его мнению, защиту безопасности республики способна обеспечить ратификация Римского статута.

28 сентября Армения предложила РФ двустороннее соглашение для юридического решения по Римскому статуту.

2 октября глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления Армении о возможном выходе страны из ОДКБ.

Ранее сообщалось, что комиссия по государственно-правовым вопросам парламента Армении приняла законопроект о ратификации Римского статута МУС и направила его в парламент.