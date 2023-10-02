Глава МИД Украины заявил, что Киев устраивает только полноправное членство в ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев устраивает только полноправное членство в ЕС. Его слова приводит РИА Новости.

«Украина — первосортная страна и ничего кроме первосортного членства нас не устраивает», — заявил он на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Ранее в интервью для газеты Politico глава кабинета министров Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна согласна только на полноправное членство в Европейском союзе (ЕС) и не готова к каким-либо альтернативам вступлению в организацию. При этом, по данным издания, немецкое и французское правительства предлагают альтернативные варианты, которые могли бы способствовать постепенной интеграции Украины в ЕС.

Боррель заявил, что не знает, откуда взялась информация «неполного членства» в Евросоюзе для Украины, отметив, что членство может быть только полноценное.

Также глава евродипломатии обратил внимание на важность продолжения Украиной внутренних реформ.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.