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В Венесуэле заявили, что ожидают победы России в конфликте на Украине

В Венесуэле ожидают победы России в противостоянии на Украине

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Алексей Майшев/РИА Новости

Венесуэльский депутат Хесус Херман Фариа Тортоса заявил, что в его стране ожидают победы России в конфликте на Украине, после чего при помощи РФ будет сформирован новый мировой порядок. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Мы ожидаем, что Россия выиграет в этом конфликте. И что Россия выйдет из него более сильной державой. И благодаря этой силе сможет поспособствовать основанию нового миропорядка», — заявил он.

Как отметил Хесус Херман Фариа Тортоса, Москва и Каракас находятся под жестким вешним прессингом. Давлению тяжело противостоять поодиночке, однако вместе РФ и Венесуэла будут сильнее, считает депутат.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в США рассказали, почему Запад может прекратить помогать Украине.

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