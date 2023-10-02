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В Италии назвали Украину главной повесткой следующего саммита G7

Глава МИД Италии Таяни заявил, что Украина будет в центре следующего саммита G7

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Roberto Monaldo/Global Look Press

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Рим продолжит уделять максимальное внимание Украине во время председательства страны в «Большой семерке» (G7) в следующем году. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает внешнеполитическое ведомство Италии, Таяни подтвердил поддержку Киева в вопросах защиты и последующего восстановления страны. Он также подчеркнул, что Италия будет поддерживать Украину, «пока не будет достигнут справедливый мир».

«Италия продолжит уделять Украине первоочередное внимание во время итальянского председательства в «Большой семерке» в течение 2024 года и в 2025 году, когда наша страна будет принимать конференцию по реконструкции Украины», — говорится в заявлении.

Глава МИД стран ЕС впервые собрались на неформальную встречу в Киеве 2 октября. Как ожидается, в рамках переговоров будут обсуждаться вопросы дальнейшей поддержке Киева со стороны Брюсселя. ЕС нарастил финансовую и военную помощь Украине в ответ на запуск российской военной спецоперации в конце февраля 2022 года. Кроме того, Брюссель ввел масштабные санкции против Москвы.

Ранее в Италии оценили намерения Словакии прекратить поставки оружия на Украину.

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