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В Италии оценили намерения Словакии прекратить поставки оружия на Украину

Глава МИД Италии Таяни: планы по Украине победившей в Словакии партии ошибочны

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Wikimedia Commons

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни назвал ошибочными планы политика Роберта Фицо, партия которого победила на парламентских выборах в Словакии, прекратить поставки вооружений на Украину.

«Это не позитивный посыл. Выбор по Украине должен быть единым. <...> Украина борется за всех нас, и мы должны ее поддержать», — сказал он в интервью газете La Stampa.

Таяни подчеркнул, что Италия выполнит обещание, данное на саммите «большой семерки» в июле прошлого года, и поможет Украине создать «армию, способную защитить себя». Кроме того, союзники Украины будут продолжать работать над «расширением консенсуса по «формуле мира» Владимира Зеленского и надеются привлечь к этому таких глобальных игроков, как Индия, Бразилия и африканские страны, а также убедить Китай склонить Россию к переговорам, отметил министр.

Накануне стало известно, что на внеочередных парламентских выборах в Словакии победила партия Smer, возглавляемая экс-премьером Робертом Фицо. Политик выступает против военной поддержки Украины.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.

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