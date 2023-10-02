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В Госдуме назвали бредом слова Бербок о Луганске в Евросоюзе

Депутат Водолацкий счел бредом высказывание Бербок о Луганске в составе ЕС

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал бредом высказывание главы МИД ФРГ Аналенны Бербок о Луганске в составе Европейского союза (ЕС). В беседе с RT он отметил, что организация терпит политический крах.

«Бред, который они сегодня несут, связан с одним: Евросоюз терпит экономический и политический крах. Он является вспомогательным оружием в руках англосаксов. У них нет ничего собственного», — сказал парламентарий.

В ответ он предложил заявить, что СНГ будет простираться до Калифорнии. «Над нами посмеются, как и мы над ней», — подытожил Водолацкий.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Украина в будущем станет частью Евросоюза.

По ее словам, это якобы приведет к тому, что пространство объединения будет простираться от Лиссабона до Луганска — хотя последний является частью России как региональный центр Луганской народной республики.

«Будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», — отметила Бербок, выступая на неформальной встрече глав МИД стран ЕС, которая проходит в Киеве.

Ранее в НАТО предложили Украине обменять территории на членство в блоке.

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