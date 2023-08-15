В НАТО предложили Украине обменять территории на членство в блоке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский (справа) во время саммита НАТО в Вильнюсе, Литва, 2023 год

Глава офиса генсека НАТО Йенссен предположил, что Украина может вступить в блок при отказе от части своих территорий в пользу России. Киев, по его словам, должен решать самостоятельно, где и при каких условиях пройдут переговоры с Москвой относительно урегулирования конфликта. Зеленский ранее отказался обменивать территории на членство в Североатлантическом альянсе. Как заявляли прежде в Москве, угроза вступления Украины в НАТО и была причиной для начала специальной военной операции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Отказ от территорий

Украину могут принять в НАТО, если та откажется от части своих территорий в пользу России и таким образом завершит военный конфликт. Такое мнение выразил глава офиса генсека Североатлантического альянса Стиан Йенссен в ходе публичных дебатов в норвежском городе Арендал, написало издание Verdens Gang (VG).

«Я полагаю, что одним из решений может быть то, что Украина откажется от территории и получит взамен членство в НАТО. Важно, чтобы мы обсудили, как пройти через это», — сказал Йенссен.

От претензий на какие именно территории должна отказаться украинская сторона, Йенссен не уточнил. Он назвал этот вариант разрешения ситуации нежелательным, но отметил само существование такого исхода.

В то же время Йенссен повторил позицию генсека НАТО Йенса Столтенберга, согласно которой власти Украины должны определять самостоятельно время и условия для любых переговоров с Москвой для окончания боевых действий. Сам Столтенберг, как отметили в VG, отказался обсуждать какие-либо решения для украинского конфликта без участия самого Киева.

Условия вступления

Также Йенссен сказал, что среди стран-членов военного блока наблюдается «значительное движение в вопросе о будущем членстве Украины» в альянсе. Все члены альянса сходятся во мнении: вооруженный конфликт между Россией и Украиной не должен повториться.

Условия для присоединения Украины к НАТО страны-участницы блока определили на июльском саммите в Вильнюсе. В том числе в альянсе решили смягчить «формальные» условия вступления для сокращения процесса присоединения страны к блоку. Однако никакие конкретные сроки для Украины в НАТО не назвали. Одновременно страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) приняли декларацию о предоставлении Киеву вооружения как части гарантий безопасности.

До саммита Столтенберг подчеркивал, что Украина не может вступить в альянс, пока на ее территории существует неразрешенный военный конфликт. А летом 2022 года глава альянса заявил, что мир на Украине зависит о того, какую цену Киев готов заплатить, имея в виду отказ от владения территориями.

Украинский лидер Владимир Зеленский на саммите в литовской столице 11 июля заявил, что при его президентстве Киев никогда не согласится обменять свои территории на членство в Североатлантическом альянсе.

Что думают в России

После июльского саммита НАТО президент России Владимир Путин напомнил, что намерение Украины стать частью этого военного блока и было одной из главных причин для начала специальной военной операции. На переговоры в Москве готовы идти при условии признания Киевом новых территориальных условий. Россия признала Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР, своими осенью 2022 года. Это решение не поддержали США, страны Запада и сама Украина.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в начале августа заявила, что вступление Украины в НАТО или предоставление ей каких-либо гарантий безопасности приведут к неконтролируемым последствиям.

Слова Йенссена о варианте присоединения Украины к НАТО прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, назвав предложение любопытным.

«Вопрос только в том, что все якобы их территории — в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси», — написал Медведев, добавив, что столицу украинским властям придется перенести во Львов.