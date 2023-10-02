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Антифашисты Израиля обвинили Канаду в укрывательстве нацистских преступников

Антифашисты Израиля: Канада своей политикой покрывает нацистских преступников

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CBC

Израильские антифашисты сочли, что Оттава своей политикой намеренно покрывает нацистских преступников. Об этом заявил РИА Новости председатель движения Дмитрий Трапиров.

»Канада ведет очень нехорошую и грязную политику, укрывая и покрывая нацистов, <…> у которых руки по локоть в крови», — заявил Трапиров.

По его словам, фашисты уже 80 лет «прекрасно живут» на территории Канады. Израильские движение потребовало наказать военных преступников и заключить их в тюрьму «до конца их жалких дней».

Накануне спикер парламента Канады Энтони Рота заявил, что уходит в отставку на фоне скандала с приглашением нациста. Он признался, что уходит «с тяжелым сердцем». Рота официально покинул свой пост 27 сентября.

26 сентября глава МИД Канады Мелани Жоли сочла скандал с эсэсовцем позором для страны и парламента. Она заявила, что спикер палаты общин должен уйти после устроенного им в парламенте чествования украинца-эсэсовца.

30 сентября стало известно, что эсэсовец Хунка скрылся с семьей после скандала в парламенте Канады

Ранее в Кремле рассказали, перед кем должна извиниться Канада за чествование ветерана СС.

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