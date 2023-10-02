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Нигер принял инициативу Алжира по восстановлению конституционного строя

МИД Алжира: Нигер принял инициативу по восстановлению конституционного строя

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Mahamadou Hamidou/Reuters

Нигер официально принял инициативу Алжира по восстановлению в стране конституционного строя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел Алжира.

«Алжирское правительство через Министерство иностранных дел Нигера получило официальное уведомление, в котором говорится о согласии Нигера на посреднические усилия алжирской стороны по достижению политического решения кризиса, наблюдаемого в этой братской стране», — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласие на реализацию инициативы алжирской стороны повысит шансы на мирное разрешение ситации в Нигере.

До этого глава алжирского МИД Ахмед Аттаф заявил, что власти Алжира выступают против военного вмешательства в ситуацию в Нигере и предлагают политическое решение. По его словам, речь идет о введении переходного периода на шесть месяцев, в ходе которого страной будет руководить согласованный кандидат под контролем гражданской власти. Он добавил, что Алжир не поддерживает сам факт госпереворота и считает легитимным президента Мохамеда Базума, свергнутого путчистами.

Ранее стало известно об убытках Алжира из-за Евросоюза.

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