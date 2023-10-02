В Турции заявили, что не помогают России обходить санкции

Обвинения государств Запада в том, что в Россию через Турцию попадают подсанкционные товары не соответствуют действительности, Анкара торгует с Москвой тем, что произведено внутри страны. Об этом в беседе с РИА Новости заявил министр торговли Турции Омер Болат.

«Турция торгует с Россией произведенными в Турции товарами, как в прошлом, без всяких затруднений. Что касается товаров, произведенных в ЕС и США, то они не могут поступать в Россию через Турцию. Что касается обвинений в адрес Турции, каждый имеет возможность беспочвенно обвинять других в чем-либо. Эти обвинения безосновательны», — сказал министр.

Он также отметил, что многие компании европейских государств сами хотят выйти на российские рынки через третьи страны.

До этого глава программы развития ООН по восстановлению критической инфраструктуры Украины Лана Зеркаль заявила, что власти Украины рассчитывали на то, что Китай, Индия и Турция присоединятся к антироссийским санкциям после 24 февраля 2022 года.

Западные государства ввели масштабные санкции против России в ответ на начало специальной военной операции на Украине в конце февраля 2022 года. В частности, Евросоюз принял 11 пакетов ограничительных мер. В западной прессе не раз признавали, что экономика России смогла выдержать подобное давление.

Ранее в Финляндии рассказали, на кого нацелены антироссийские санкции.