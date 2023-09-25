В Финляндии рассказали, на кого нацелены антироссийские санкции

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что от введенных против Москвы рестрикций страдают и «обычные граждане». По ее словам, российский народ должен понимать, что за события на Украине «нужно платить». Об этом Валтонен заявила в интервью The Washington Post.

«Да, от санкций страдают обычные граждане… Но я не думаю, что у нас есть выбор. Россия и российский народ понимают, что за ведение такой несправедливой и незаконной войны нужно платить. И нам важно это показать», — сказала Валтонен.

Западные государства ввели масштабные санкции против России в ответ на начало специальной военной операции на Украине в конце февраля 2022 года. В частности, Евросоюз принял 11 пакетов ограничительных мер. В западной прессе не раз признавали, что экономика России смогла выдержать подобное давление.

Так, немецкое издание здание Handelsblatt писало, что, несмотря на действующие против России западные санкции, в июле 2023 года доходы РФ от экспорта энергоносителей выросли на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $8,66 млрд.

Ранее в Эстонии заявили, что проблемы европейцев из-за помощи Украине «не имеют значения».