Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Германии осудили конфискацию российских автомобилей

Парламент Баварии выступил против конфискации российских машин

close
100%
Константин Чалабов/РИА Новости

Европейские страны провоцируют эскалацию конфликта, идя на конфискацию машин с российскими номерами, заявил глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер. Многие государства неверно поняли санкции ЕС и вводят их против обычных граждан, сказал он в беседе с НСН.

По словам Зингера, большинство жителей Германии ничего не слышали про действующие в отношении России запреты.

«Когда я рассказываю об этом обычным людям, они впадают в шок от того, что обычный человек на своей машине не может приехать сюда. Это просто ужасно», – сказал политик.

По его мнению, направляя рестрикции против обычных граждан, страны ЕС ищут эскалации и уничтожают все отношения с Россией. По его мнению, список стран, которые запрещают россиянам въезд на своих авто, не будет расти. «Все, кто хотел, уже приняли соответствующее решение», – подчеркнул политик.

Напомним, сегодня стало известно, что в Чехии конфисковали первую российскую машину. Это второй подобный прецедент – ранее подобный случай произошел в Германии.

Ранее к запрету на въезд автомобилей с российскими номерами присоединились Хорватия и Франция.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий