В Германии осудили конфискацию российских автомобилей

Европейские страны провоцируют эскалацию конфликта, идя на конфискацию машин с российскими номерами, заявил глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер. Многие государства неверно поняли санкции ЕС и вводят их против обычных граждан, сказал он в беседе с НСН.

По словам Зингера, большинство жителей Германии ничего не слышали про действующие в отношении России запреты.

«Когда я рассказываю об этом обычным людям, они впадают в шок от того, что обычный человек на своей машине не может приехать сюда. Это просто ужасно», – сказал политик.

По его мнению, направляя рестрикции против обычных граждан, страны ЕС ищут эскалации и уничтожают все отношения с Россией. По его мнению, список стран, которые запрещают россиянам въезд на своих авто, не будет расти. «Все, кто хотел, уже приняли соответствующее решение», – подчеркнул политик.

Напомним, сегодня стало известно, что в Чехии конфисковали первую российскую машину. Это второй подобный прецедент – ранее подобный случай произошел в Германии.

Ранее к запрету на въезд автомобилей с российскими номерами присоединились Хорватия и Франция.