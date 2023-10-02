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В Кремле прокомментировали указ Путина о порядке въезда в РФ украинцев

Песков: указ Путина поможет украинам, желающим переехать в Россию

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина о порядке въезда граждан Украины в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, безвизовый режим въезда украинцев в Россию действовал и раньше, он позволяет желающим жить в Российской Федерации без проблем переселяться.

«Дело в том, что многие граждане Украины приезжают в нашу страну, многие хотят полностью связать свою жизнь с нашей страной», — отметил Песков.

Он добавил, что такие меры способствуют переселению в Россию тех людей, которые желают переехать в РФ.

До этого Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины смогут въезжать в РФ и выезжать из страны без виз на основании внутреннего паспорта. Украинцы могут пересекать границу России без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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