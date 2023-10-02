Обращения Путина по случаю 30-летней годовщины штурма Белого дома не планируется

Обращения президента России Владимира Путина по случаю 30-летней годовщины штурма Белого дома (Дом правительства Российской Федерации в Москве) не планируется. Об этом заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что эти события — неотъемлемая часть новейшей истории России. Песков считает, что анализ уроков тех дней начался сразу после завершения тех событий, и власти сделали вывод.

По его словам, уровень консолидации российских граждан вокруг президента таков, что повторения штурма здания правительства невозможно.

В октябре 1993 года в Москве произошел штурм здания Верховного Совета Российской Федерации, здание обстреляли из танков. Внутриполитический конфликт стал следствием противостояния президента РФ Бориса Ельцина и противников социально-экономической политики президента и правительства. 3 октября в Москве произошел прорыв оцепления вокруг Дома Советов, захват группой вооруженных сторонников Верховного Совета здания московской мэрии и попытка вооруженного захвата телецентра «Останкино». 4 октября Съезд народных депутатов и Верховный Совет были разогнаны введенными в столицу войсками.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».