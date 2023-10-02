Президент Словакии встретится с главой победившей на выборах партии Smer Фицо

Президент Словакии Зузана Чапутова 2 октября встретится с Робертом Фицо, который возглавляет победившую на выборах оппозиционную партию Smer, сообщает dennikn.sk.

Партия победила на выборах 30 сентября, набрав 22,94% голосов.

Чапутова планирует наделить партию Smer полномочиями сформировать кабмин.

Ранее партия «Направление — социальная демократия», возглавляемая бывшим премьер-министром Словакии Робертом Фицо, победила на досрочных парламентских выборах.

Премьер-министр Словакии Людовит Одор сообщил в эфире словацкого телеканала TA3, что внеочередные выборы в парламент Словакии проходят без каких-либо проблем.

Глава правительства отметил, что это девятые парламентские выборы в стране, поэтому республика имеет достаточный опыт их проведения. Он выразил уверенность, что и в этот раз все пройдет стандартно, без нарушений.

Выборы были проведены в республике в субботу, 30 сентября.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.