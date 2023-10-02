В МИД РФ предупредили о появлении в Европе и АТР запрещенных ракет производства США

Запрещенные ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) американского производства могут появиться в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Мы наблюдаем практические действия, которые, на мой взгляд, с неизбежностью приведут к появлению и в Европе, и в АТР таких средств американского производства, которые ранее были запрещены Договором по РСМД», — подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что у Запада не возникло откликов на призыв России объявить мораторий на размещение РСМД, значит, оснований для сохранения российского моратория исчезают.

18 сентября президент РФ Владимир Путин обратился к странам НАТО, предложив ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В документе описывалась ситуация вокруг расторжения советско-американского Договора 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), которое состоялось 2 августа. Путин призвал лидеров поддержать усилия России и выступить за введение в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.