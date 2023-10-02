В США обвинили Баку в агрессии против армян Карабаха

Власти США должны прекратить оказывать помощь Азербайджану, считает сенатор-демократ Гэри Питерс, сообщается на сайте американского законодателя. По его словам, он предложил соответствующую инициативу на рассмотрение конгресса.

«Азербайджанское правительство ясно дало понять — оно может и будет использовать свои военные ресурсы для совершения жестоких нападений на народ Армении и Нагорного Карабаха. США не могут быть соучастниками азербайджанского насилия против армянского народа. Мы должны принять этот закон, чтобы заблокировать дополнительную американскую помощь Азербайджану до тех пор, пока он не положит конец своей агрессии в регионе», — отметил Питерс.

Он добавил, что его закон в защиту армян положит конец помощи США правительству Азербайджана. Питерс подчеркнул, что в случае принятия законопроекта ограничения будут действовать до тех пор, пока не будет установлено прекращение «наступательных действий» против армян со стороны Баку.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. При этом реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия. Операция Баку спровоцировала волну протестов в Армении с призывом к отставке действующих властей, в республику приехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Карабаха.

Ранее Пашинян рассказал, останутся ли армяне в Нагорном Карабахе.