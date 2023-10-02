В США рассказали о последствиях кризиса на Украине

Соединенные Штаты оказались ослаблены в результате конфликта на Украине, при этом утратив силу сдерживания против РФ, считает бывший государственный секретарь США, экс-глава ЦРУ Майк Помпео. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на греческое издание Kathimerini.

Помпео, находившийся на посту госсекретаря США во время президентства Дональда Трампа, недавно побывал в Афинах на первом Американско-Средиземноморском инвестиционном форуме.

Во время интервью он критически оценил президентство нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.

«С тех пор, как президент Байден вступил в должность, мир стал гораздо менее безопасным. Это относится как к американцам, так и к гражданам всех наших союзников», — обратил внимание Помпо.

Как пояснил бывший госсекретарь, США стали слабее после украинского кризиса, потеряв все возможности как-либо удерживать Россию.

«Наши друзья и партнеры на Ближнем Востоке, в Израиле и странах Персидского залива чувствуют себя брошенными», — заметил он.

До этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что все факты инжиниринга кризиса на Украине со стороны США известны.

Ранее Байден назвал единственную угрозу существованию человечества.