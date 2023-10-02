В Польше объяснили свой подход к Украине

Внешняя политика Польши в отношении Украины достаточно продумана, заявил министр канцелярии польского лидера, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач, передает Polskie Radio. По его словам, в таких вопросах нельзя поддаваться чрезмерным эмоциям.

«Мое понимание политики в регионе заключается в том, что следует делать ставку в первую очередь на те государства, которые являются проверенными союзниками и на те, с которыми у вас есть общие интересы. На месте Киева я бы не стал отталкивать проверенных партнеров <…> В отношении Украины мы проводим продуманную внешнюю политику. Также во имя собственной безопасности», — пояснил Пшидач.

Он добавил, что Польша проявила доброту по отношении к Украине, но у страны есть и другие интересы. Пшидач подчеркнул, что интересы Киева не могут быть в приоритете у Варшавы.

«Мы поддерживаем Украину, но при нашем правлении никогда не было и не будет так, чтобы интересы любого другого государства ставились выше интересов польского <…> если в случае отношений с Украиной эти интересы совпадают, мы будем сотрудничать, но там, где возникает спор, мы будем жестко отстаивать свои интересы», — заключил Пшидач.

Ранее Дуда сравнил Украину с тянущим на дно утопающим.