Большая часть развивающихся стран сталкивается с усталостью от гегемонии со стороны Запада, и этот посыл донесен в выступлениях делегаций во время последней Генеральной Ассамблеи ООН, считает заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Генеральная Ассамблея в этом году была очень важной, так как из выступлений лидеров мы видим, что большинство развивающихся стран, знаете ли, устали от западной гегемонии», — пояснил ас-Саббах.

Ситуацию с ролью Запада замминистра МИД Сирии оценил на полях закончившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня ГА Организации Объединенных Наций (ООН).

Также ас-Саббах пояснил, что страны развивающегося блока в нынешней ситуации находятся в поиске «многополярного лидерства».

Как добавил сирийский дипломат, теперь навязываемое Соединенными Штатами и их союзниками разделение мира «больше не принимается».

До этого иранский дипломат Мохаммад Маранди заявил, что США не должны удивляться радости от краха гегемонии.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что России противостоит сборище зла, питающее иллюзии о гегемонии.