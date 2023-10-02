Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Сирии рассказали об отношении развивающихся стран к гегемонии Запада

Замглавы МИД Сирии сообщил об усталости развивающихся стран от гегемонии Запада

close
100%
Shutterstock

Большая часть развивающихся стран сталкивается с усталостью от гегемонии со стороны Запада, и этот посыл донесен в выступлениях делегаций во время последней Генеральной Ассамблеи ООН, считает заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Генеральная Ассамблея в этом году была очень важной, так как из выступлений лидеров мы видим, что большинство развивающихся стран, знаете ли, устали от западной гегемонии», — пояснил ас-Саббах.

Ситуацию с ролью Запада замминистра МИД Сирии оценил на полях закончившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня ГА Организации Объединенных Наций (ООН).

Также ас-Саббах пояснил, что страны развивающегося блока в нынешней ситуации находятся в поиске «многополярного лидерства».

Как добавил сирийский дипломат, теперь навязываемое Соединенными Штатами и их союзниками разделение мира «больше не принимается».

До этого иранский дипломат Мохаммад Маранди заявил, что США не должны удивляться радости от краха гегемонии.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что России противостоит сборище зла, питающее иллюзии о гегемонии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях