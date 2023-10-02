Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США назвали дату рассмотрения вопроса помощи Украине

Politico: палата представителей США рассмотрит вопрос о помощи Украине 2 октября

close
100%
Kacper Pempel/Reuters

Палата представителей США может рассмотреть вопрос о предоставлении финансовой и военной помощи Украине 2 октября. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на данные, полученные от руководителя фракции Демократической партии в палате Хакима Джеффриса.

Политик заявил о необходимости приступить к работе над этим вопросом.

По словам Джеффриса, у республиканцев будет выбор в ближайшее время, перед тем как палата представителей соберется вновь 2 октября.

Накануне президент США Джо Байден призвал американский конгресс одобрить нужную Украине помощь, после того как проект финансирования правительства был утвержден без средств для Киева.

Обращаясь к республиканцам, Байден выразил надежду на то, что те сдержат свое слово о поддержке Украины.

В этот же день президент США подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях