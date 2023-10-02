В США назвали дату рассмотрения вопроса помощи Украине

Палата представителей США может рассмотреть вопрос о предоставлении финансовой и военной помощи Украине 2 октября. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на данные, полученные от руководителя фракции Демократической партии в палате Хакима Джеффриса.

Политик заявил о необходимости приступить к работе над этим вопросом.

По словам Джеффриса, у республиканцев будет выбор в ближайшее время, перед тем как палата представителей соберется вновь 2 октября.

Накануне президент США Джо Байден призвал американский конгресс одобрить нужную Украине помощь, после того как проект финансирования правительства был утвержден без средств для Киева.

Обращаясь к республиканцам, Байден выразил надежду на то, что те сдержат свое слово о поддержке Украины.

В этот же день президент США подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.