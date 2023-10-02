Генпрокурор США пообещал уйти в отставку при вмешательстве Байдена в дело Трампа

Генпрокурор США Меррик Гарланд в интервью в программе «60 минут» телеканала CBS пообещал, что уйдет в отставку, если президент США Джо Байден попросит его принять меры по расследованию против экс-президента США Дональда Трампа.

Гарланд заверил, что не общается ни с президентом, ни с его администрацией по поводу расследования в отношении бывшего Трампа. Генпрокурор отметил, что Байден никогда не пытался вмешиваться в ход расследования.

«Я уверен, что этого (вмешательства Байдена) не произойдет... И если надо, я бы подал в отставку. Но нет никакого смысла в том, что что-то подобное произойдет», — сказал Гарланд, отвечая на вопрос о его возможной реакции на предложение Байдена принять меры в отношении расследования Трампа.

Также он подчеркнул, что все прокуроры министерства юстиции США беспристрастны.

27 сентября суд в Нью-Йорке счел экс-президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Он обманным путем завысил стоимость своих активов на миллионы долларов, чтобы более выгодно получить кредиты и страховки. «Газета.Ru» разбиралась, в чем вина политика и как это скажется на его участии в борьбе за пост американского президента.

Ранее кандидат в президенты США назвал Трампа Дональдом Даком.