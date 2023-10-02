В КНДР сравнили главу МАГАТЭ с сотрудником Госдепа США

Представитель Министерства атомной промышленности КНДР сравнил поведение главы МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Рафаэля Гросси с поведением сотрудника Государственного департамента США. Заявление чиновника опубликовало ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Северной Кореи) и было приурочено к 67-му заседанию Генеральной конференции МАГАТЭ и принятию резолюции с осуждением ракетных испытаний в КНДР.

«Все труднее не заметить, что генеральный директор организации берет на себя ведущую роль в нагнетании атмосферы давления на КНДР, распространяя материал под названием «Теория седьмого уровня ядерных испытаний». <..> Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз разъяснить нашу принципиальную позицию генеральному директору, который забыл свое достоинство главы международной организации и действует как чиновник Государственного департамента США», — заявил представитель корейского министерства.

При этом отмечается, что одобрение МАГАТЭ выброса воды с АЭС «Фукусима» в Японии и предоставления США атомных подводных лодок Австралии вызывает критику этой организации в международном сообществе и подрывает ее авторитет.

До этого в НАТО заявили, что не собираются размещать в ЕС ядерное оружие сверх имеющегося.

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