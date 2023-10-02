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Моравецкий призвал Зеленского быть благодарным Польше

Моравецкий призвал Зеленского не забывать о благодарности Польше

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Kacper Pempel/Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал президента Украины Владимира Зеленского не забывать о том, что Польша приютила несколько миллионов украинцев и учитывать, что Германия всегда будет пытаться наладить отношения с Россией. Об этом сообщает польская газета Dziennik Gazeta Prawna.

По словам премьера Польши, Зеленский теперь думает, что у Киева будет тесный союз с Берлином. Моравецкий предупредил, что немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими через головы центральноевропейских государств. Он подчеркнул, что Польша приняла несколько миллионов украинских беженцев и больше всего помогла Киеву в то время, когда Германия ограничилась посылкой на Украину пяти тысяч касок.

Ранее украинский политолог Виталий Кулик заявил, что когда беженцы с Украины получат гражданство и избирательные права в Польше, они смогут влиять на действия Варшавы и лоббировать интересы Киева.

Он подчеркнул, что в результате появятся минимум несколько сотен тысяч польских граждан украинского происхождения. Правительству Польши придется относится к ним серьезно, ведь они будут избирателями.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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