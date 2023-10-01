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В Словакии рассказали об отношении к Украине

Фицо заявил, что у Словакии есть более существенные проблемы, чем Украина

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Depositphotos

Председатель одержавшей победу на парламентских выборах в Словакии политической партии «Направление — социальная демократия», бывший премьер республики Роберт Фицо считает, что у его страны и жителей куда большие проблемы, чем Украина. Об этом сообщает ТАСС.

«У Словакии и [наших] людей имеются большие проблемы, чем Украина. Это все, что могу сказать сейчас. Мы думаем, что Украина является громадной трагедией для всех», — уточнило политик.

Также Фицо заметил, что его партия вне зависимости от переговоров по формированию правительства страны будет прикладывать все усилия для начала диалога по разрешению украинского кризиса.

«Эти усилия будут прилагаться и на уровне Евросоюза», — заверил парламентарий.

Как считает Фицо, лучше 10 лет вести переговоры о мире, о компромиссах, чем оставить сложившуюся ситуацию на Украине.

Ко всему прочему, экс-премьер Словакии отверг продолжение республикой оказания военной помощи Киеву.

Также стало известно, что партия Фицо победила на выборах в Словакии, набрав 22,94% голосов.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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