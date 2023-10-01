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В Варшаве прошел марш оппозиции перед парламентскими выборами

Массовый марш оппозиции прошел в Варшаве перед выборами

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Shutterstock

В Варшаве прошел марш оппозиционной партии «Гражданская платформа» перед парламентскими выборами, передает Polsat News.

Марш проходит за две недели до парламентских выборов в Польше, которые состоятся 15 октября. Оппозиционеры обвиняют правящую партию «Право и справедливость» в многочисленных нарушениях закона и ограничении прав женщин. Шествие получило название «Марш миллиона сердец».

Ранее действующий президент Польши Анджей Дуда заявил, что больше не будет баллотироваться ни на каких выборах.

Новые президентские выборы пройдут в Польше в 2024 году, тогда же закончится срок действия полномочий Дуды. В соответствии с конституцией страны, один человек не может занимать президентский пост больше двух раз подряд.

Анджей Дуда победил на выборах президента Польши в 2015 году, сменив Бронислава Коморовского. В 2020 году Дуда был переизбран на второй срок.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.

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