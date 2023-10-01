Глава дипломатии ЕС Боррель прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил о своем прибытии в Киев, где он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой министерства иностранных дел страны Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает РИА Новости

«Удостоен чести присутствовать в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и министром Дмитрием Кулебой на церемонии почтения памяти погибших солдат», — сообщил Боррель.

Ранее сообщалось, что Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом. Он заявил, что его присутствие в Одессе показывает, как Европа поддерживает Украину в военном и экономическом плане, дипломатической и политической активностью.

Боррель также написал в соцсети X (бывшая Twitter), что Одесса — красивый город, который должен значиться в новостных заголовках из-за его «яркой культуры и духа», но вместо этого его упоминают как «частую мишень» в конфликте.

В конце августа Боррель предложил создать специальный фонд для поддержки Украины до 2027 года. Глава евродипломатии также заявлял, что неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления напрямую связаны с нерешительностью международного сообщества, в частности в вопросах передачи Украине вооружения.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.