Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава дипломатии ЕС Боррель прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Глава дипломатии ЕС Боррель прибыл в Киев и встретился с Зеленским и Кулебой

close
100%
Ukrainian Presidency/ABACAPRESS.COM/Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил о своем прибытии в Киев, где он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой министерства иностранных дел страны Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает РИА Новости

«Удостоен чести присутствовать в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и министром Дмитрием Кулебой на церемонии почтения памяти погибших солдат», — сообщил Боррель.

Ранее сообщалось, что Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом. Он заявил, что его присутствие в Одессе показывает, как Европа поддерживает Украину в военном и экономическом плане, дипломатической и политической активностью.

Боррель также написал в соцсети X (бывшая Twitter), что Одесса — красивый город, который должен значиться в новостных заголовках из-за его «яркой культуры и духа», но вместо этого его упоминают как «частую мишень» в конфликте.

В конце августа Боррель предложил создать специальный фонд для поддержки Украины до 2027 года. Глава евродипломатии также заявлял, что неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления напрямую связаны с нерешительностью международного сообщества, в частности в вопросах передачи Украине вооружения.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях