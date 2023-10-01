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Медведев заявил о росте числа «руководящих идиотов» в странах НАТО

Медведев заявил, что в странах НАТО растет число «руководящих идиотов»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в руководстве стран НАТО становится больше «идиотов». Так он прокомментировал в своем Telegram-канале заявления нового министра обороны Великобритании Гранта Шэппса и главы комитета бундестага по обороне ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман о военной помощи Украине.

Глава британского Минобороны заявил о необходимости перенести подготовку украинских военных из Британии на территорию Украины, что, по словам Медведева, сделает британским инструкторов легальной целью для войск РФ. А глава комитета бундестага заявила, что ВСУ имеют право обстреливать территорию РФ «вне зависимости от того, где произведено орудие и кто его поставляет».

«Количество руководящих идиотов в натовских странах растет», — написал Медведев.

По его словам, заявления этих чиновников толкают Россию к третьей мировой войне.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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