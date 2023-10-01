Медведев предостерег правительство Германии от поставок Taurus на Украину

Немецкие заводы, специализирующиеся на производстве дальнобойных ракет Taurus, станут законной целью для российских войск в случае поставок данных снарядов на Украину. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что недавно глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала немедленно снабдить киевские власти крылатыми ракетами. Как отметила парламентарий, Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимы эти снаряды для нанесения ударов по территории России и ослабления ее армии.

«Мол, это соответствует международному праву. Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву», — подчеркнул Медведев, назвав Штрак-Циммерман «дурой».

27 сентября издание The Wall Street Journal со ссылкой на немецких чиновников сообщило, что в настоящее время канцлер Германии Олаф Шольц пытается отложить начало поставок ракет дальнего действия Taurus в зону украинского конфликта. В материале было указано, что глава правительства не спешит с принятием соответствующего решения из-за риска втягивания Берлина в конфронтацию с Москвой.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк признал, что ракеты ATACMS и Taurus не помогут армии страны на поле боя.