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Власти Херсонской области заявили о слабом влиянии санкций на развитие региона

Правительство Херсонской области: санкции не сдержали развитие региона

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РИА Новости

Санкции Запада не смогли остановить развитие Херсонской области, заявил глава регионального правительства Андрей Алексеенко, передает РИА Новости.

Он отметил, что об этом свидетельствуют достижения региона в промышленности и сельском хозяйстве.

Так, по данным Алексеенко, в этом году Херсонская область вышла на 15%-ный рост промышленного производства, также, вопреки трудностям с поливом, еще до ЧП с Каховской ГЭС, был собран хороший урожай — 1,5 млн тонн зерновых.

«Это объективные экономические показатели, которые лучше всего отвечают на вопрос о влиянии санкций», — подчеркнул глава областного правительства.

30 сентября Херсонская область отметила первую годовщину в составе России. Она стала субъектом РФ по итогам референдума, прошедшего в сентябре прошлого года.

Как подчеркнул Алексеенко, Россия уже вложила в Херсонскую область больше, чем Украина за 30 лет.

Киев не признает легитимность референдума и считает территорию своей. На сегодняшний день под контролем России находится 75% территории Херсонской области.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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