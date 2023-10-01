Власти Херсонской области заявили о слабом влиянии санкций на развитие региона

Санкции Запада не смогли остановить развитие Херсонской области, заявил глава регионального правительства Андрей Алексеенко, передает РИА Новости.

Он отметил, что об этом свидетельствуют достижения региона в промышленности и сельском хозяйстве.

Так, по данным Алексеенко, в этом году Херсонская область вышла на 15%-ный рост промышленного производства, также, вопреки трудностям с поливом, еще до ЧП с Каховской ГЭС, был собран хороший урожай — 1,5 млн тонн зерновых.

«Это объективные экономические показатели, которые лучше всего отвечают на вопрос о влиянии санкций», — подчеркнул глава областного правительства.

30 сентября Херсонская область отметила первую годовщину в составе России. Она стала субъектом РФ по итогам референдума, прошедшего в сентябре прошлого года.

Как подчеркнул Алексеенко, Россия уже вложила в Херсонскую область больше, чем Украина за 30 лет.

Киев не признает легитимность референдума и считает территорию своей. На сегодняшний день под контролем России находится 75% территории Херсонской области.

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