Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Захарова разоблачила ложь Блинкена о трагедии в Бабьем Яре

Захарова указала на ложь госсекретаря США Блинкена о трагедии в Бабьем Яре

close
100%
Bulkin Sergey/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Советский Союз якобы замалчивал историю о трагедии в Бабьем Яре. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее мнению, слова госсекретаря США являются ложью, а его самой большой ошибкой стала фраза «Советы похоронили (в значении — замалчивали) эту историю». 

Захарова утверждает, что СССР последовательно обвинял национал-социализм в преступлениях Холокоста, как ни одно другое государство в мире.

До этого зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал «кощунственными» слова госсекретаря США Энтони Блинкена о Бабьем Яре.

Полянский на заседании Совбеза по вопросу поставок оружия на Украину ранее заявил о расползании западной военной помощи Киеву через черные рынки на Балканы, в Африку и Латинскую Америку.

Он отметил, что ответственность за это несут западные поставщики, которые игнорируют взятые на себя обязательства отслеживать конечного пользователя оружия и техники.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях