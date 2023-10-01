Захарова разоблачила ложь Блинкена о трагедии в Бабьем Яре

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Советский Союз якобы замалчивал историю о трагедии в Бабьем Яре. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее мнению, слова госсекретаря США являются ложью, а его самой большой ошибкой стала фраза «Советы похоронили (в значении — замалчивали) эту историю».

Захарова утверждает, что СССР последовательно обвинял национал-социализм в преступлениях Холокоста, как ни одно другое государство в мире.

До этого зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал «кощунственными» слова госсекретаря США Энтони Блинкена о Бабьем Яре.

Полянский на заседании Совбеза по вопросу поставок оружия на Украину ранее заявил о расползании западной военной помощи Киеву через черные рынки на Балканы, в Африку и Латинскую Америку.

Он отметил, что ответственность за это несут западные поставщики, которые игнорируют взятые на себя обязательства отслеживать конечного пользователя оружия и техники.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.