В Ереване назвали дезинформацией заявление Баку об обстреле на границе

Армения отвергла заявление Азербайджана об обстреле на границе, сообщает Armenpress.

Как заявили в Ереване, сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что 30 сентября подразделения Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, в результате чего погиб военнослужащий ВС Азербайджана, не соответствует действительности.

Ранее министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего Вооруженных сил республики на границе с Арменией в результате обстрела. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

По информации оборонного министерства, 30 сентября с позиций армянских Вооруженных сил в направлении села Зеркенд Басаркечярского района был открыт огонь из снайперского оружия по позициям армии Азербайджана близ населенного пункта Ашагы-Айрым Кельбаджарского района.

Минобороны Азербайджана пообещало принять ответные меры.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Ее целью Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение.

Ранее спикер парламента Армении осудил участие РФ в конференции по правам человека при Совете Европы.