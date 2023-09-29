В США предупредили, что шатдаун в стране повлияет на помощь Украине в критический момент

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что возможный шатдаун в США окажет влияние на помощь Украине в критический момент, передает телеканал CNN.

По его словам, у правительства Соединенных Штатов достаточно согласованных, но не израсходованных средств на ближайшие недели.

«Но если мы не получим финансирования, у них не будет необходимых для контрнаступления возможностей в критически важный момент», — сказал Кирби.

Ранее директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что США смогут помогать Киеву в случае шатдауна, однако собственные запасы вызывают обеспокоенность.

До этого американский сенатор-республиканец Рэнд Пол говорил, что для того, чтобы избежать шатдауна правительства США, он согласен на ускоренное голосование по бюджету, в который не будут закладываться средства на помощь Украине.

Шатдаун в США означает временную приостановку работы правительства. Такая ситуация возникает, когда конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности госорганов, из-за чего некритичные органы на время закрываются, а их работники отправляются в неоплачиваемый отпуск.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не знает, как избежать шатдауна.