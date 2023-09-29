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Страны московского формата обратились с призывом к талибам*

Страны московского формата призвали талибов повысить уровень жизни в Афганистане

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Министерство иностранных дел Российской Федерации

Страны-участницы заседания в Казани по Афганистану призвали режим талибов (организация запрещена в России) предпринять меры для повышения уровня жизни афганцев. Текст соответствующей декларации размещен на сайте МИД РФ.

«Отметили сообщения о сокращении культивации опийного мака в Афганистане в связи с успешными шагами действующих афганских властей. <..> Призвали действующие афганские власти создать необходимые условия для повышения уровня жизни афганского народа, предотвращения дальнейшей миграции и возвращения беженцев», — говорится в декларации.

Отмечается, что страны-участницы заседания выразили сожаление в связи с «отсутствием прогресса в формировании в Афганистане подлинно инклюзивного правительства, которое отражало бы интересы всех этнополитических групп в стране».

В заседании приняли участие специальные представители и старшие должностные лица Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Туркменистана и Узбекистана.

29 сентября делегация талибов прибыла в Казань на переговоры по Афганистану в «московском формате».

Первое заседание «московского формата» по урегулированию афганского конфликта прошло в апреле 2017 года, в мероприятии участвовали помимо представителей РФ и Афганистана заместители министров иностранных дел и спецпредставителей еще девяти стран.

Главной целью «московского формата» заявлено содействие продвижению процесса национального примирения и установления мира в Афганистане.

Ранее в МИД рассказали, когда Россия признает талибов.

*   организация запрещена в России
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