Путин посетит Киргизию 12 октября

Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров сообщил, что 12 октября ожидается визит президента России Владимира Путина в страну. Об этом сообщает ТАСС.

«Двенадцатого октября ожидается государственный визит президента России Владимира Путина, 13 октября состоится саммит глав государств СНГ, 25 октября состоится заседание премьер-министров стран СНГ и ШОС», — сказал Жапаров.

Ранее Путин поприветствовал участников и гостей XII Встречи городов-побратимов РФ и Белоруссии. В своем приветствии российский лидер отметил, что партнерские отношения, связывающие города двух стран, являются значимым и эффективным механизмом народной дипломатии.

Президент России также отметил важность проведения молодежного мероприятия, посвященного вопросам патриотического воспитания. По слова Путина, работа в данном направлении особенно актуальна сейчас из-за внешних угроз, с которыми сталкиваются Россия и Белоруссия.

Форум городов-побратимов Белоруссии и РФ проходит с 28 по 29 сентября в Бресте. В мероприятии примут участие делегаты из 24 городов Беларуси и 67 городов России.

Ранее Путин на встрече с Лукашенко назвал стабильными отношения РФ и Белоруссии.