Эксперт заявил, что грузоперевозчики продолжают возить товары в Россию из Казахстана

Грузоперевозчики по-прежнему завозят некоторые товары в Россию из Казахстана, заявил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин. В то же время многие из них переориентировались на другие страны, в первую очередь – на Турцию, отметил он в разговоре с НСН.

Власти Казахстана официально не могут утверждать, что через их страну не идет параллельный импорт, заявил Матягин.

«Но какая-то работа через Казахстан ведется, в любом случае товары через Казахстан, Киргизию и другие страны завозят в Россию», – добавил он.

Также многие компании переориентировались на Турцию, которой Европа негласно позволяет помогать России в обходе санкций, отметил эксперт. Кроме того, товары завозятся из Китая, Грузии.

Заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о том, что его страна не помогает России в обходе санкций, он объяснил давлением со стороны США. «Токаев не хочет подставляться – это раз, а два – есть давление со стороны США, они начинают предпринимать недружественные шаги», – добавил Матягин.

Напомним, Токаев в ходе визита в Германию заявил, что Казахстан будет следовать санкциям, введенным против Москвы. При этом на следующий день он сказал, что придерживается курса на всестороннее взаимодействие с Россией и подчеркнул, что Казахстан не является «анти-Россией». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

В России ранее предложили навсегда закрепить действие параллельного импорта в гражданском кодексе.