Кабмин внес в Госдуму проект об увеличении пенсий

Правительство внесло в Государственную думу проект об увеличении военных пенсий для военнослужащих на 4,5% с 1 октября 2024 года, документ доступен в думской электронной базе, передает РИА Новости.

«С 1 октября 2024 года размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии предлагается установить на уровне 89,32%, имея ввиду увеличение «военных» пенсий на 4,5% с 1 октября 2024 года», — говорится в документе.

До этого сообщалось, что в следующем году пенсии неработающих пенсионеров могут быть повышены на 7,5%. Такой законопроект был рассмотрен и поддержан на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб 26 сентября рассказала «Газете.Ru», что решение о точном размере индексации пенсий на 2024 год будет принято в октябре этого года. По ее словам, этот показатель также будет утвержден с учетом инфляции. В Минтруде РФ сообщили, что пенсия с 1 января 2024 года вырастет на 7,5%. Соответственно, средние выплаты в следующем году составят 23,4 тыс. рублей. По словам Бессараб, если инфляция будет выше, размер индексации может быть больше. Депутат напомнила, что уже были прецеденты повышения пенсий на процент выше запланированного на фоне увеличения цен в стране.

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