Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В СНБО заявили о неспособности Украины обеспечить себя вооружением

Член СНБО Данилов: Киев не может сам покрыть потребности в вооружении на 100%

close
100%
Alex Babenko/AP

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не способен самостоятельно обеспечить ВСУ необходимыми боеприпасами и вооружением на 100%. Соответствующее заявление было сделано им в эфире украинского национального информационного марафона в интервью Наталье Мосейчук.

«Если бы у нас была возможность самостоятельно и на 100% закрывать все наши потребности, мы бы это сделали, но это невозможно», — рассказал он.

Отдельно Данилов отметил, что на Украине нет производства пороха, из-за чего тот «на вес золота».

До этого секретарь СНБО Данилов заявил об уничтожении места сбора украинских ракет.

«Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет», — заявил Данилов.

Таким образом он прокомментировал серию из 12 ударов по военным объектам Украины, о которой в субботу, 23 сентября, сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях