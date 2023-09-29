В СНБО заявили о неспособности Украины обеспечить себя вооружением

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не способен самостоятельно обеспечить ВСУ необходимыми боеприпасами и вооружением на 100%. Соответствующее заявление было сделано им в эфире украинского национального информационного марафона в интервью Наталье Мосейчук.

«Если бы у нас была возможность самостоятельно и на 100% закрывать все наши потребности, мы бы это сделали, но это невозможно», — рассказал он.

Отдельно Данилов отметил, что на Украине нет производства пороха, из-за чего тот «на вес золота».

До этого секретарь СНБО Данилов заявил об уничтожении места сбора украинских ракет.

«Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет», — заявил Данилов.

Таким образом он прокомментировал серию из 12 ударов по военным объектам Украины, о которой в субботу, 23 сентября, сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».