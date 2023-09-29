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В Кремле оценили необходимость мирного договора Баку и Еревана

Песков: вопрос подписания мирного договора Баку и Ереваном остается актуальным

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Вопрос о заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией до сих пор не утратил своей актуальности. Такое заявление в ходе регулярного брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты, присутствовавшие на мероприятии, попросили представителя Кремля оценить скорое прекращение существования Нагорного Карабаха. Корреспондентов интересовало, считает ли российское руководство данное событие подходящим моментом для завершения конфликта между двумя республиками. Также они хотели узнать, остается ли необходимость подписания мирного договора между Баку и Ереваном актуальным вопросом.

«Он, безусловно, актуален», — указал Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства добавил, что у Азербайджана и Армении есть планы по развитию логистики и транспортных коммуникаций в регионе. Участие в соответствующих проектах «чрезвычайно важно», в том числе, и для России.

«Мы надеемся, что эта работа будет продолжена», — подчеркнул представитель Кремля.

28 сентября президент непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому республика должна прекратить свое существование в ближайшее время. В тексте документа указано, что это произойдет 1 января 2024 года.

Ранее Баку передал Еревану проект мирного соглашения.

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