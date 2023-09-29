На Украине будут заочно судить Януковича по делу о завладении землей под Киевом

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины передала в суд обвинение против бывшего президента Виктора Януковича и еще трех человек, которых обвиняют в завладении земельным участком площадью 17,5 гектара под Киевом.

По данным САП, участок стоит более $595 тыс.

Ранее глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) Александр Клименко заявил, что в отношении четверых судей верховного суда Украины могут быть выдвинуты подозрения в коррупции по итогам расследования уголовного дела в отношении бывшего главы Верховного суда Украины Всеволода Князева.

Князева подозревают в получении взятки в размере $3 млн.

Имена судей не называются, они продолжают работу в Верховном суде. По словам Клименко, отстранить их от исполнения должных обязанностей будет можно только после получения ими статуса подозреваемых.

Также издание «Страна.ua» писало, что САП не нашла $1 млн, переданного экс-главе Верховного суда в качестве взятки.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.