Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине будут заочно судить Януковича по делу о завладении землей под Киевом

САП: на Украине будут заочно судить Януковича по делу о завладении землей

close
100%
Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины передала в суд обвинение против бывшего президента Виктора Януковича и еще трех человек, которых обвиняют в завладении земельным участком площадью 17,5 гектара под Киевом.

По данным САП, участок стоит более $595 тыс.

Ранее глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) Александр Клименко заявил, что в отношении четверых судей верховного суда Украины могут быть выдвинуты подозрения в коррупции по итогам расследования уголовного дела в отношении бывшего главы Верховного суда Украины Всеволода Князева.

Князева подозревают в получении взятки в размере $3 млн.

Имена судей не называются, они продолжают работу в Верховном суде. По словам Клименко, отстранить их от исполнения должных обязанностей будет можно только после получения ими статуса подозреваемых.

Также издание «Страна.ua» писало, что САП не нашла $1 млн, переданного экс-главе Верховного суда в качестве взятки.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях