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Политолог раскрыл смысл слов Токаева о том, что Казахстан — не «анти-Россия»

Политолог Рубаев: Токаев пытается балансировать между Западом и Россией

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал слова президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, сказанные по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Политик заявил, что Астана будет соблюдать антироссийские санкции, но следом же отметил, что «Казахстан не является «анти-Россией».

По мнению эксперта, Токаев пытается сохранить баланс, «продавая» бытовую русофобию и отречение от советского прошлого Западу, и в то же время, сохраняя отношения с Москвой.

«Также Токаев не раз говорил, что Казахстан — за территориальную целостность Украины и никогда не признает Крым российским. Аналогично он «продает русофобию» Китаю, которому тоже не выгодно усиление позиций России в Казахстане», — продолжил политолог.

При этом он напомнил, что от России по-прежнему зависит до 80% экономики Казахстана.

После встречи с канцлером Германии Токаев заявил, что Астана придерживается курса на взаимодействие с Москвой по всем вопросам, у страны нет планов отказываться от сотрудничества с Россией. При этом, по его словам, Казахстан вынужден учитывать санкционные ограничения и поддерживает контакты по этому вопросу с международными организациями.

Ранее Токаев заявил о готовности увеличить объемы поставок нефти в ФРГ.

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