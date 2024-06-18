Слова Хвичи про Россию назвали плевком

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова критично оценила слова грузинского футболиста Хвичи Кварацхелии, который ранее раскритиковал условия жизни на базе московского «Локомотива», назвав ее жутким местом. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Конечно, это плевок. Неблагодарный человек. Понятно, что он подстраивается под этих людей в Европе, которые называют нас плохими и гадкими. А что же он тогда Грузию бросил и приехал сюда? Оставался бы там и гонял мячик. Мы еще не знаем, какой бы игрок из него тогда получился бы», — заявила она.

Кварацхелия перешел в «Локомотив» из грузинского «Рустави» в 2019 году на правах аренды. Также в 2019 году он перешел в казанский «Рубин», за который отыграл три года.

Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом. В составе неаполитанцев Кварацхелия стал чемпионом Италии сезона-2022/23.

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