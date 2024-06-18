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Белорус потребовал убежища, взобравшись на вышку мобильного оператора в Вильнюсе

Мужчина повесил флаг Белоруссии на вышке мобильной связи, требуя убежища в Литве

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Depositphotos

В Литве уроженец Белоруссии требовал убежища, взобравшись на вышку сотовой связи. Об этом пишет Delfi.

По данным СМИ, мужчина повесил на вышке исторический флаг своей родной страны и сам обратился в полицию. Он требовал вида на жительство и просил о приезде сотрудников миграционной службы.

Белорус забрался на вышку мобильного оператора ранним утром и провел там почти полдня в ожидании правоохранителей. Ради этого он перерезал колючую проволоку и перелез через забор, оказавшись на охраняемой территории. Когда на место прибыли пожарные, сотрудники полиции и переговорщики спецподразделения «Арас», мужчина потребовал, чтобы к нему приехали журналисты, и все же спустился.

Оказавшись на земле, белорус пояснил, что решился на отчаянный шаг, так как безуспешно просит политического убежища с 2020 года. При этом он живет без документов, как проситель убежища, а Департамент миграции отказывается выдавать ему паспорт иностранца. Мужчина пожаловался, что не может официально трудоустроиться и работает нелегально.

Ранее немецкий бизнесмен пытался спрятаться от российского суда в посольстве ФРГ в Москве.

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