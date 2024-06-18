Экс-сотрудник Пентагона рассказал об опасной стратегии Запада по Украине

Разрешение НАТО Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать территорию России с использованием западного оружия создает риск эскалации конфликта, Запад перешел красную черту. Об этом в статье издания Weapons and Strategy заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

«В контексте соперничества сверхдержав, а также опосредованных и других конфликтов (Карибский ракетный кризис был не опосредованным конфликтом, а прямой конфронтацией между США и СССР) одобренные НАТО нападения на российскую территорию, по-видимому, переходят опасную красную черту», — подчеркнул он.

Как отметил Брайен, такое развитие событий в сочетании с проводимой политикой США и ЕС в отношении Украины «без переговоров» возрастает опасность эскалации конфликта и «вовлечения в него ядерного оружия».

До этого глава министерства обороны Австрии Клаудиа Таннер сообщила, что разрешение США, Франции и Германии наносить удары оружием западных стран по территории России стало пересечением красной линии.

Ранее Путин предупредил об ответе на поставки Западом дальнобойного оружия Украине.