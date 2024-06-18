В конгрессе США потребовали объяснений от министра внутренней безопасности

Представители комитета по внутренней безопасности конгресса Соединенных Штатов требуют объяснений от министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса после задержания восьми мужчин из Таджикистана, проникших в страну нелегально и подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом пишет New York Post.

В письме требуют от Майоркаса рассказать, могли ли пограничники что-то знать о связях этих граждан Таджикистана с терроризмом, когда они пересекли границу. Кроме того, представители комитета по безопасности потребовали объяснить, как пограничные структуры следили за мигрантами до момента, пока ФБР не уведомила их об угрозе.

В материале сказано, что некоторые из граждан Таджикистана находились в США более года.

О задержании граждан Таджикистана 12 июня сообщал телеканал NBC. По данным телеканала, фигуранты были арестованы в ходе рейдов ФБР в трех городах — Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Филадельфии.

Отмечается, что все задержанные попали на территорию Соединенных Штатов из Мексики — через южную границу страны. По меньшей мере двое из них оказались в США еще весной 2023 года.

При этом газета The New York Post пишет, что шестеро из восьми задержанных являются выходцами из Таджикистана, но имеют гражданство России.

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