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Ида Галич стала кинопродюсером

Телеведущая Ида Галич приступила к съемкам короткометражного кино

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Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Блогерша и телеведущая Ида Галич сообщила в Telegram-канале, что стала кинопродюсером.

Галич приступила к съемкам короткометражного фильма «Мама». Автором идеи выступила сама блогерша. По словам телеведущей, она придумала ее четыре года назад и долго думала над сценарием и выбирала команду.

Главную роль в картине сыграет актриса Пелагея Невзорова, известная по сериалу «Два холма». За музыкальную составляющую отвечает фронтмен группы «ПИЦЦА» Сергей Приказчиков.

«Это кино, как следует из названия, посвящается материнству, силе женщины и лично моей маме. И всем мамам, вашим мамам. Это захватывающий опыт, который откроет еще одну главу в моей профессиональной биографии. Кино — это круто!» — заявила телеведущая.

Галич планирует отправить картину на фестиваль короткометражного кино.

«В мечтах победить!» — добавила знаменитость.

Ида Галич начала свою карьеру в КВН. В 2016 году она приняла участие в юмористическом шоу Comedy Баттл. А в 2018-м стала одной из соведущих в передаче «Орел и решка. Россия».

Ранее Ида Галич высмеяла слухи о тайной свадьбе.

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