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Казахстанца, назвавшего Токаева «марионеткой РФ», пытались застрелить в Киеве

«Страна.ua»: на критиковавшего Токаева казахстанского активиста напали в Киеве

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Наталья Садыкова/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Активиста Айдоса Садыкова, который критиковал власти Казахстана и лично президента Касыма-Жомарта Токаева, пытались устранить в Киеве. Подробности сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, неизвестный выстрелил в мужчину на улице Ярмолы, когда он вместе с супругой подошел к своему автомобилю. Жена Садыкова не пострадала, а информация о его состоянии уточняется. Стрелявшего в данный момент разыскивают.

Садыков — активист и блогер, критикующий власти Казахстана на своем YouTube-канале. Он живет в Киеве с 2014 года. В 2022-м он поддерживал охватившие его родную республику протесты, для пресечения которых пришлось ввести войска Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

18 июня 2024 года Садыков опубликовал видеоролик, в котором назвал Токаева «марионеткой в руках российского влияния».

Полиция Казахстана разыскивает Садыкова в рамках уголовного дела о разжигании розни.

В мае Токаев заявил, что Казахстан рассматривает РФ как стратегического партнера.

Ранее в Казахстане начали рассматривать петицию против пропаганды нетрадиционных отношений.

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