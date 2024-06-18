Китаю предрекли рекордный отток миллионеров в 2024 году

Китай в 2024 году станет лидером по оттоку долларовых миллионеров. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз международной компании в сфере инвестиционной миграции Henley & Partners.

Ожидается, что до конца текущего года КНР покинут порядка 15,2 тыс. миллионеров. Отъезд состоятельных китайцев связан с изменением политики Пекина, который стал чаще вмешиваться в экономику страны на фоне замедления роста ВВП и вывода капитала, поясняют аналитики.

На втором месте по оттоку богатых людей, согласно прогнозу, окажется Великобритания. По данным Henley & Partners, уехать из страны в этом году планируют около 9,5 тыс. долларовых миллионеров. Это в два раза превышает показатель за 2023 год.

Основными направлениями для миграции состоятельных людей являются ОАЭ, США и Сингапур.

По итогам 2023 года совокупное состояние богатейших людей планеты оценивалось в рекордных $86,79 трлн.

Ранее был назван город с наибольшим числом миллионеров.