В Южной Корее рассказали о последствиях для России в случае передачи КНДР вооружений

В Южной Корее сочтут «нарушением красной линии» передачу вооружений и военных технологий Москвой Пхеньяну. Как пишет профессор политологии Университета Ихва в Сеуле Пак Вон Гон для South China Morning Post, при подобном развитии событий Южная Корея примет необходимые меры.

«Если Россия передаст Северной Корее высокочувствительные военные технологии, ... ракеты-носители спутников, реактивные истребители МиГ-29 или атомные подводные лодки, которых добивается Ким Чен Ын, это будет нарушением красной линии», — полагает Пак Вон Гон.

Эксперт считает весьма вероятным, что Южная Корея примет выверенные контрмеры, чтобы справиться с угрозами на Корейском полуострове. По его мнению, военное сотрудничество Пхеньяна и Москвы значительно усилит «экзистенциальные угрозы», с которыми сталкивается Южная Корея.

17 сентября Юн Сок Ёль заявил, что сотрудничество России и КНДР в военной сфере якобы является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН.

19 сентября МИД Южной Кореи вызвал посла РФ Андрея Кулика из-за недавнего визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына. Ведомство передало российскому дипломату «жесткую позицию» Сеула, заявило о негативном влиянии этих контактов на отношения Сеула с Москвой, а также потребовало от России соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР увеличит производство ядерного оружия.