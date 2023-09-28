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Ким Чен Ын заявил, что КНДР увеличит производство ядерного оружия

Ким Чен Ын заявил о необходимости КНДР нарастить ядерный арсенал

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kcna.kp

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время выступления на 9-й сессии Верховного народного собрания страны заявил, что Северной Корее необходимо модернизировать свои ядерные силы и нарастить производство ядерного оружия, передает ТАСС.

Усилия в сфере ядерного оружия нужны для реализации потенциала сдерживания в условиях угрозы ядерной войны против КНДР, утверждает он.

Председатель Государственного совета КНДР также заявил, что Пхеньяну необходимо укреплять отношения со странами, которые выступают против гегемонии США и Запада.

По его словам, военный союз Японии, США и Южной Кореи является азиатской версией НАТО и причиной войн и агрессии.

17 сентября завершился официальный визит Ким Чен Ына в Россию. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 11 сентября. 13 сентября два лидера встретились на космодроме Восточный.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

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